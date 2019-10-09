Diyarbakır'da hava hareketliliği! Hatay'da askeri sevkiyat
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır ve Hatay'da askeri hareketlilik yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı.
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Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
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Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı.
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