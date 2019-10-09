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Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının sonrası dolar tırmanışa geçti

TÜRKİYE'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı harekatla birlikte dolar/TL yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlayan operasyonda Türk jetleri YPG'ye ait mevzileri vurmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı' adı verilen harekâtın saat 16.00'da başladığı aktarıldı. 

Dolarda son durum

Harekat haberi sonrası dolar, tırmanışa geçerek 5,85 bandını aşmaya başladı.

Kur, şu dakikalarda ise 5,85'in üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 6,40 bandının üzerinde yer alıyor.

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