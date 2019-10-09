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Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nı yazılı açıklama duyurdu

İnternet Haber

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlanmıştır." denildi. 

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