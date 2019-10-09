Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nı yazılı açıklama duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlanmıştır." denildi.

ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı