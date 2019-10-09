Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı!

SURİYE tarafında terör örgütlerince atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.
Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da hava hareketliliği! Hatay'da askeri sevkiyat