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Barış Pınarı Harekatı 2. gününde! Suriye rejiminden küstah açıklamalar

Suriye Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı harekatı kınarken, operasyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Suriye Dışişlerinden yapılan açıklamada ise “Suriye, Türk rejiminin düşmanca niyetini ve Suriye sınırındaki askeri güçlenmesini şiddetli bir şekilde kınarken, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Türk saldırganlığına karşı tüm meşru yollarla karşı koyulacağını yineledi” ifadelerine yer verildi.

"Bu operasyon hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz"

Suriye Dışişlerinden yetkili, açıklamasında şunlara değindi: Erdoğan rejiminin saldırganlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki genişleme hedeflerini açıkça göstermekte. Bu operasyon hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz. Türk rejiminin Adana mutabakatını görmezden gelmesi, sınır güvenliğiyle ilgili endişelerin yalan olduğunu gösteriyor. Aksi durumda sınır güvenliği eylemleri gerçekleştirilebilirdi.

'ABD siyasetinin kuklası olmayın' uyarısı

ABD projesinin yaratacağı tehlikelerden dolayı ABD siyasetinin kuklası olmamaları konusunda bu grupları defalarca uyarsak da, bu gruplar yabancıların uzantısı olmayı tercih etti.

"Her türlü meşru mekanizma kullanılacak"

Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerek. Türk saldırganlığına karşı her türlü meşru mekanizma kullanılacak.

YPG'ye çağrı

Suriye, topraklarını ve halkını korumayı garantilemeleri durumunda gaflete düşmüş evlatlarını tekrardan kucaklamaya hazırdır.

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