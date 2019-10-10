Rusya'dan flaş Ankara Şam açıklaması

TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflere yönelik olarak dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ankara ile Şam arasında diyalog başlatmaya çalışacağını söyledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a giden Lavrov, gazetecilerin Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyona ilişkin soruları yanıtladı.

Ankara'nın kaygılarını anladıklarını ancak bunların Şam'ın çıkarları gözetilerek giderilmesi gerektiğini kaydeden Lavrov, şunları söyledi:

"Suriye krizinin en başından beri sürekli olarak Türkiye'nin sınırlarının güvenliğiyle ilgili kaygılarını anladığımızı belirttik. Aynı zamanda bu kaygıların Şam ve Ankara arasındaki 1998 tarihli Adana Anlaşması kapsamında giderilmesi gerektiğinin birçok kez altını çizdik. Türkiye ile Suriye arasında diyalog başlatmaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu öngörmek için dayanaklarımız var."

Adana anlaşmasını ABD zora soktu

Lavrov, Türkiye-Suriye sınırındaki terör eylemlerinin bastırılması için müşterek çabaların sarf edilmesini öngören Adana Anlaşması'nın etkili biçimde uygulanmasının ABD ve uluslararası koalisyonun Fırat'ın doğusundaki eylemleri nedeniyle zora girdiğini vurguladı.

Şam ve Kürtler arasında diyalog çalışması

Lavrov, Şam ile aşırıcılık ve terör faaliyetleri yürüten Kürt oluşumlar arasında da diyalog başlatmaya çalışacaklarını belirterek, hem Şam'ın hem de Kürt temsilcilerin buna ilgi gösterdiğini duyduklarını ifade etti.

İlişkiler faal durumda

Bu arada Lavrov, Rusya ile Türkiye arasındaki askeri iletişim hattının faal durumda olduğunu söyledi.