Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nı harekat merkezinde takip etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. Başkan Erdoğan harekatı bizzat takip etmesi dikkatlerden kaçmadı,
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. Başkan Erdoğan, harekat merkezinde gelişmeleri yakından takip etti. O anlar böyle kaydedildi.
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Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Türk ordusu saat 19.00 itibariyle sınırın 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.
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