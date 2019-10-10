CHP MYK toplantısının perde arkasına ulaşıldı hükümete iki kritik tavsiye

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen CHP MYK toplantısından hükümete Suriye ile dolaysız diyalog kurulması ve ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterilmesi önerisi çıktı.
Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek çıkmıştı. HDP ile ittifakı çatlattığı söylenen bu gelişme sonrası gözler bugünkü MYK toplantısına çevrildi.
CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. 1,5 saat süren toplantıdan hükümete yönelik iki tavsiye çıktı.
Şam yönetimi ile doğrudan temas
Toplantının perde arkasına NTV muhabiri Özgür Akbaş ulaştı. Akbaş'ın aktardığına göre, harekatı destekleyen CHP yönetimi Şam yönetimiyle acilen dolaysız ve aracısız temas kurulmasını istedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözleri de değerlendirildi. Trump'ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, hükümetten bir tepki gelmesi gerektiği ifade edildi.