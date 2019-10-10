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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple'ın uygulaması Çin'i kızdırmıştı! Beklenen haber geldi

Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, "HKmap.live"'ın, "polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırdığı" ayrıca "kamu güvenliğini tehdit ettiği" için mobil satış mağazasından çıkarıldığı belirtildi.

Uygulamanın yerel kanunları ve şirketin yönetmeliğini ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, Hong Kong Siber Güvenlik ve Teknoloji Suç Bürosunun da uygulamanın kamu güvenliğini tehlikeye attığı ve suçlular tarafından bölgede yaşayan insanların mağdur duruma düşürülmesine neden olduğunu doğruladığı ifade edildi. 

Uygulamanın amacı neydi?
Protestocular, uygulama sayesinde polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabiliyordu. 

Çin'de bir numara olma hedefi var
Apple CEO'su Tim Cook daha önce yaptığı açıklamada, Apple'ın ABD'den sonraki en büyük ikinci pazarı Çin'in eninde sonunda bir numara olacağını belirtmişti.   

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