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Fatih Terim 3 ismi gözden çıkardı: İyi teklif gelirse satın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından 'ocak ayını bekleyin' demişti. Fatih Terim, devre arasında flaş hamlelere hazırlanıyor.

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da 3. operasyon kapıda. G.Birliği maçından sonra "Ocak'ı bekleyin" diyen teknik direktör Fatih Terim devre arasında flaş hamlelere hazırlanıyor. Tecrübeli hoca takımın yıldız isimlerini gözden çıkardı.

3 ismi gözden çıkardı
Fatih Terim, Ocak ayında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre, bekleneni veremeyen Belhanda, Feghouli ve Mariano topun ağızında. Fatih Terim bu üç isimden elde edilecek gelirle, scout ekibiyle birlikte belirlenen transferleri takıma monte etmeyi planlıyor. Gönderilecek isim sayısının artabileceği de öğrenildi.

Belhanda gözden düştü
Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta görev yapan Belhanda, etkisiz futbolu nedeniyle teknik heyetin gözünden düştü.

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