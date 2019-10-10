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BM'de eşi benzeri görülmemiş kriz : Ay sonunda beş parasız kalacağız

İnternet Haber

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri eşi benzeri görülmemiş bir fon kriziyle karşı karşıya kalan Birleşmiş Milletler'in bu ayın sonuna doğru parasız kalmasının söz konusu olabileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamada, üye devletlerin neredeyse üçte birinin yıllık ödemelerini yapmaması nedeniyle 1,3 milyar sterlinlik (yaklaşık 9 milyar TL) büyük bir bütçe açığı olduğunu söyledi.

Personel maaşı bile ödenemiyor

Para sıkıntısı çok önemli pozisyonların boş kalması, en gerekliler dışındaki seyahatlerin kısıtlanması ve azalan rezervleri destekleme çabaları esnasında ertelenen toplantılar anlamına geliyor. Personel kasımda maaşlarının temerrüde düşebileceği konusunda uyarıldı.

Ay sonuna temerrüde düşülecek

Guterres, örtülü ödenekle gerçekleştirilen barış operasyonlarının nihayetinde kısıtlanabileceğini de belirtti. Guterres şoke eden uyarısında, “Kuruluş ay sonuna kadar likit rezervlerini tüketme, personel ve şirketlere yapacağı ödemelerde temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya” dedi ve ekledi:

193 üyeden 64'ü aidatı ödemedi
Guterres, 193 üye arasından borcunu ödememiş 64 üyeyi ödemelerini "acilen ve eksiksiz" bir şekilde yapmaya çağırdı. BM açıklamasında borçlu ülkelerin ismi verilmedi. 

Guterres'in sözcülüğünü yapan Stephane Dujarric ise vahim durumu şöyle özetledi:

-“Bugüne kadar operasyonlardaki büyük aksamaları önleyebildik ama bu önlemler artık yeterli değil. Sekreterya, daha fazla üye devletin bütçe aidatlarını tam olarak ödememesi durumunda, kasımın sonuna gelindiğinde maaş, mal ve hizmet ödemelerinde temerrüde düşmekle karşılaşabilir”.

 

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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