Fırat'ın doğusuna operasyon paylaşımları! BirGün duyurdu: Hakan Demir gözaltında

Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımlar nedeniyle gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir, ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçlamasıyla gözaltına alındı.

BirGün gazetesi, sosyal medya hesabından sivil halkın vurulduğunu iddia eden görüntüler servis etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Hakan Demir, Emniyete götürüldü.

TSK'nın başlattığı operasyonla ilgili dün gece, 78 kişi hakkında yasal işlemler başlatılmıştı.

Emniyetten açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri yer aldo.

BirGün olayı böyle duyurdu

Gazetemizin internet sorumlusu Hakan Demir sabaha karşı evi basılarak gözaltına alındı.