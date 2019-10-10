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Barış Pınarı harekatı sözleri sonrası Sezai Temelli ve Pervin Buldan'a kötü haber

İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, Barış Pınarı harekatına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma açılmasının gerekçesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye’de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili olarak HDP Eş Genel Başkanları ve 27. Dönem Milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından 09.10.2019 tarihinde yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından,

''Resen soruşturma başlatılmıştır”
09.10.2019 tarihinde HDP Genel Merkezi'nde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. Dönem Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. Dönem Milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu Galeriye Gözat
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