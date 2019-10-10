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Bakanlıktan açıklama: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim 2019 tarihinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."

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