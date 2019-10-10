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Vedat Muriç'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, hakkında çıkan transfer haberlerine dair ülkesinin basınına konuştu.

Avrupa'dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova'ya gönderdi. Şu anda milli takım kampında bulunan Muriqi, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Şu anda tek düşüncem Fenerbahçe"
Ülkesinin medyasına konuşan yıldız futbolcu, "İzlenmek, beğenilmek güzel bir şey. Benim için bir motivasyon kaynağı da oluyor. Ancak Fenerbahçe olarak hedeflerimize ulaşmak için yüreğimizi ortaya koyduk. Transfer kesinlikle gündemimde yok. Sarı-Lacivertli formayla önemli başarılar elde ederek kulübün efsaneleri arasına gireceğim. Şu anda tek düşüncem Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

“Hayal kırıklığı oldu"
Fanatik'te yer alan habere göre; Vedat Muriqi, sezona iyi başlasalar da son maçta Antalyaspor'a kaybettiklerini hatırlatarak, "Bu karşılaşma tam bir hayal kırıklığı oldu. Ben de çok kötü bir günümdeydim. Sanırım bir daha takım olarak bu kadar kötü bir futbol ortaya koymayız" diye konuştu.

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