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YPG/PKK'nın uçaksavar mermileri Ceylanpınar'a düştü! Yaralılar var

Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı harekatı tüm hızıyla sürüyor. Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki evlerinde oynayan iki kardeşe isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

Evlerinde oynayan iki kardeş yaralandı
YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.



Güvenlik güçleri bölgede tedbir aldı
Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

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