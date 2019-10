ABD çıldırdı ağır yaptırım paketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Oktay ve bazı bakanlar var

TSK'nın dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı YPG'nin sıkı müttefiki ABD'yi kızdırdı. Operasyona ilişkin küstah tehditlerde bulunan bazı senatörler yaptırım için harekete geçti.

Söz konusu paketin taslağını Twitter'dan paylaşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kongredeki iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savundu.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3