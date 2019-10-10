ABD çıldırdı ağır yaptırım paketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Oktay ve bazı bakanlar var

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ABD'yi çılgına çevirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan yaptırım paketinde Türkiye'yi hedef alan ağır maddelere yer verildi.

TSK'nın dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı YPG'nin sıkı müttefiki ABD'yi kızdırdı. Operasyona ilişkin küstah tehditlerde bulunan bazı senatörler yaptırım için harekete geçti.

Söz konusu paketin taslağını Twitter'dan paylaşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kongredeki iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savundu.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019

Yaptırım paketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay bazı bakanlar yer aldı

İki senatör de Tweet mesajlarında, üzerinde anlaştıkları yaptırım paketinin ana unsurlarını içeren bir dosya paylaştı. Buna göre, Türkiye’ye karşı planlanan yaptırımlar şu başlık ve maddeleri içeriyor:

“Kısım 1: Türk hükümetinden şu liderlerin ABD’deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar:

-Cumhurbaşkanı

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı

-Milli Savunma Bakanı

-Dışişleri Bakanı

-Hazine ve Maliye Bakanı

-Ticaret Bakanı

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kısım 2: Türkiye’yle askeri işlemlere uygulanacak yaptırımlar:

Türk ordusuyla bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar.

-Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar

-Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler

-Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları

Kısım 3: Türk enerji sektörüne yaptırımlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için Türkiye’nin yerel petrol ve doğal gaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara yaptırımlar

Kısım 4: ABD askeri yardımının yasaklanması

-Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ABD’den savunma araçları, hizmetleri, teknoloji ve materyallerin satışının yasaklanması

-Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mühimmat satışı ve transferinin yasaklanması

Kısım 5: CAATSA (S-400)

-Türkiye’nin (Rusya’dan) S-400 (hava savunma sistemi) satın almasının CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamına giren önemli bir işlem olarak tanımlanması

-CAATSA yaptırımlarının 180 gün içinde devreye sokulması

-CAATSA altındaki muafiyet ya da erteleme düzenlemelerinin geçersiz kılınması

Kısım 6: Yaptırımlardan muaf tutulacak alanlar

-İnsani yardımlar

-Tıbbi Yardım

-Demokrasi desteği / seçim yardımı

-İstihbarat paylaşımı

Kısım 7: Talep edilen raporlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net geliri ve mal varlığı hakkında rapor hazırlanması

Kısım 8: Vize kısıtlamaları

Türk hükümeti mensuplarına ABD’ye seyahatlerinde vize kısıtlamaları getirilmesi”

Taslak metinde, öngörülen yaptırımların, ABD yönetiminin Kongre’ye her 90 günde bir olmak üzere Türkiye’nin Suriye’de tek taraflı hareket etmediğini ve “işgal ettiği” bölgelerden desteklediği isyancılar dahil silahlı güçlerini çektiğini tasdik etmediği müddetçe, tasarının yasalaşmasıyla birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.

Van Hollen tasarıyı gelecek hafta sunacaklarını ve bir an önce oylanmasını isteyeceklerini belirtti.