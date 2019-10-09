YPG'liler Barış Pınarı Harekatı'na karşı eteklerini giydi

Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı direnebileceğini düşünen YPG'li teröristler, sivil görünümü vermek için etek giyerek silahlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı'nı resmen başlatması, YPG işgali altında bulunan bölgelerde büyük bir paniğin fitilini ateşledi.
Amerika'nın bölgeden ayrılmasıyla yalnız kalan terör örgütü YPG, Esad rejiminden de istediği desteği alamayınca, kirli bir algı çalışması içerisine girdi.
Teröristler, etek giyerek kendilerine sivil görünümü vermeye çalışıyor.
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Foto Galeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an