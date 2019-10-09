BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya; Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu.

Konseyin 10 Ekim Perşembe günü kapalı oturumda toplanması bekleniyor.