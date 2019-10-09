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Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekata destek vermesin HDP ittifakını göçertti

İnternet Haber

SURİYE'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek çıkınca HDP'lilerle yol ayrılığına geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp'in attığı twit de ona yoruldu.

CHP ile HDP'nin İstanbul seçimlerindeki ittifakı Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yaptığı harekatla çatırdadı. Meclis'te tezkereye 'evet' denilmesine ağır tepki veren HDP'liler, CHP liderinin bugünkü twitini görünce küplere bindiler. 

HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp sosyal medya hesabından doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ataların mezarında ters dönüyordur' diye mesaj attı. 

-Bu kararla, Rojava ve Türkiye halkı çok büyük acı çekecek. Ve siz bu acılara sebep olan ve bununla birlikte siyasi hayatınında jübilesini yapan bir “aktör”olarak tarihe geçeceksiniz!!!

Harekata destek verenleri eleştiren HDP'li Yiğitalp şu twitleri attı:

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