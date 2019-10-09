Avrupa Birliği'nden Fırat operasyonu çağrısı: Harekatı durdurun

Türkiye'ye 'Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurma çağrısı yapan Avrupa Birliği, güvenli bölge için "ödeme yapılmayacağını" açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep etti.

"Başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum"

Juncker, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Mali katkıda bulunmayacak

Juncker, Türkiye'nin planlarının bir "güvenli bölge” oluşturulmasını kapsaması durumunda Avrupa Birliği'nin buna mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.

"Bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açacak"

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonu "şiddetli bir şekilde kınadıklarını" söyledi. Maas, "Türkiye'nin Suriye operasyonları bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açacak. Türkiye'nin Suriye operasyonları IŞİD'i yeniden güçlendirebilir" ifadelerini kullandı.