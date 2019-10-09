SON DAKİKA
Türk uçakları bomba yağdırıyor! Talebyad ve Resulayn'da 25 kilometre kadar içeri girildi! Terör örgütünün mühimmatı imha edildi Haberin devamı. CANLI YAYIN- Suriye harekatı başladı dünyanın gözü bu operasyonda operasyonu canlı yayında izlemek için tıklayın Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Avrupa Birliği'nden Fırat operasyonu çağrısı: Harekatı durdurun

Türkiye'ye 'Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurma çağrısı yapan Avrupa Birliği, güvenli bölge için "ödeme yapılmayacağını" açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep etti.

"Başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum"

Juncker, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Mali katkıda bulunmayacak

Juncker, Türkiye'nin planlarının bir "güvenli bölge” oluşturulmasını kapsaması durumunda Avrupa Birliği'nin buna mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.

"Bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açacak"

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonu "şiddetli bir şekilde kınadıklarını" söyledi. Maas, "Türkiye'nin Suriye operasyonları bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açacak. Türkiye'nin Suriye operasyonları IŞİD'i yeniden güçlendirebilir" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye'deki operasyondan görüntüler! Savaş uçakları böyle bombaladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu
TSK Suriye'de bu haritayı oluşturacak! İşte hedef olarak işaretlenen ilk yer
BirGün Gazetesi'nden alçak operasyon haberi!
Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının sonrası dolar tırmanışa geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından siyasilerden ilk tepkiler
Jetler ve Fırtına Obüsleri vuruyor! SDG ABD'den uçuşa yasak bölge istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan Suriye'ye operasyon tweeti
Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı!
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nı yazılı açıklama duyurdu
Devlet Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı mesajı: Türkiye, kutlu bir sefere çıktı
ABD'li komutan Joseph Votel açıkladı: YPG Türk ordusuna direnemeyip kaçacak
Görüntüler infial yaratmıştı! Kızına işkence yapan baba tutuklandı
Yorumlar 2 yorum