Barış Pınarı harekatından görüntüler! Savaş uçakları böyle bombaladı
SURİYE'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan çarpıcı görüntüler geliyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden daha önce Kilis'e gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçe merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor. Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.
Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.
İŞTE OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER...