Binali Yıldırım'dan Suriye'ye operasyon tweeti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerine karşı askeri operasyon başlattı.
Askeri harekata ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Türk milleti; dualarıyla, tek yürek kahraman Mehmetlerimizin yanındadır." ifadelerine yer verdi.
"Allah muvaffak etsin"
Aynı unsurlara karşı bu kez Fırat’ın doğusunda, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın başkomutanlığında #BarışPınarıHarekatı’na başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’mize başarılar diliyoruz. Allah muvaffak etsin. Türk milleti; dualarıyla, tek yürek kahraman Mehmetlerimizin yanındadır. 🇹🇷— Binali Yıldırım (@BY) October 9, 2019
Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla DEAŞ, PKK/PYD/YPG terör unsurlarını Fırat’ın batısından temizleyerek bölgeye barış ve güvenliğin gelmesini sağlamıştık.— Binali Yıldırım (@BY) October 9, 2019