CNN Türk muhabiri harekat başladığı an canlı yayında tepindi

CNN Türk televizyonu yayını sırasında spiker son gelişmeleri aktarırken barkovizyona yansıyan görüntü gündeme oturdu.

O sırada Ceylanpınar'dan canlı yayın yapmak için bekleyen muhabir, rejinin ve sunucunun dikkatini çekmek için adeta tepinmeye başladı.

El kol işaretleri yaparak dikkat çekmeye çalışan muhabir 'Bana bağlanın... Bağlanın' diyerek kendini paraladı. İşte o anlar canlı yayına yansıyınca günün en ilginç görüntüsü ortaya çıktı.