SON DAKİKA
Türk uçakları bomba yağdırıyor! Talebyad ve Resulayn'da 25 kilometre kadar içeri girildi! Terör örgütünün mühimmatı imha edildi Haberin devamı. CANLI YAYIN- Suriye harekatı başladı dünyanın gözü bu operasyonda operasyonu canlı yayında izlemek için tıklayın Haberin devamı.
MEDYA

CNN Türk muhabiri harekat başladığı an canlı yayında tepindi

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı anlar canlı yayına denk gelince CNN Türk'te ortaya çok ilginç görüntüler çıktı. Muhabir kendisine bağlanılsın diye kelimenin tam anlamıyla tepindi.

İnternet Haber

CNN Türk televizyonu yayını sırasında spiker son gelişmeleri aktarırken barkovizyona yansıyan görüntü gündeme oturdu. 

O sırada Ceylanpınar'dan canlı yayın yapmak için bekleyen muhabir, rejinin ve sunucunun dikkatini çekmek için adeta tepinmeye başladı. 

El kol işaretleri yaparak dikkat çekmeye çalışan muhabir 'Bana bağlanın... Bağlanın' diyerek kendini paraladı. İşte o anlar canlı yayına yansıyınca günün en ilginç görüntüsü ortaya çıktı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 10 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin operasyonu meşru mu? BM Şartı'nın 51'nci maddesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekata destek vermesin HDP ittifakını göçertti
Kürt anne harekata katılan askerimize böyle seslendi: Onları ezin
Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan operasyon mesajı! Zulmü bitirmeye kararlıyız
HDP'den harekatla ilgili ilk açıklama Operasyon hazımsızlığı işgal dediler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı
Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra çekildi! Halk kaçıyor
Nusret Gökçe İstanbul'da sağanak altında yarı çıplak koştu video çekti
TSK savaş uçakları böyle vurdu! Harekattan sıcak görüntüler bunu da böyle ver
Meyve toplarken ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
2019-2020 KYK bursları hangi ay yatacak kaç para?
Türkiye Suriye'ye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu
2019 31 aralık hangi güne denk geliyor yılbaşı ne zaman?