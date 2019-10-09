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Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

Anadolu Ajansı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı harekata ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ""Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

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