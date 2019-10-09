SON DAKİKA
Türk uçakları bomba yağdırıyor! Talebyad ve Resulayn'da 25 kilometre kadar içeri girildi! Terör örgütünün mühimmatı imha edildi Haberin devamı. CANLI YAYIN- Suriye harekatı başladı dünyanın gözü bu operasyonda operasyonu canlı yayında izlemek için tıklayın Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Şivan Perwer TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Şivan Perwer Türkiye'ye tepki gösterdi. Perwer, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

TSK, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Türk askerine destek mesajları yağarken, bazı isimler ise operasyona tepki gösterdi. Bunlardan birisi de açılım sürecinden öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer oldu.

"Kürdistan'ı size bırakmayacağız"

Sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Suriye'den atılan roket Nusaybin'de binaya isabet etti TSK Suriye'de bu haritayı oluşturacak! İşte hedef olarak işaretlenen ilk yer
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa Birliği'nden Fırat operasyonu çağrısı: Harekatı durdurun
Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu
TSK Suriye'de bu haritayı oluşturacak! İşte hedef olarak işaretlenen ilk yer
BirGün Gazetesi'nden alçak operasyon haberi!
Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının sonrası dolar tırmanışa geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından siyasilerden ilk tepkiler
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih Suresi' kararı
Suriye Milli Ordusu: YPG’yi demir yumrukla vuracağız
Binali Yıldırım'dan Suriye'ye operasyon tweeti
Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı!
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nı yazılı açıklama duyurdu
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası yaş sınırı kaç oldu?
Yorumlar 3 yorum