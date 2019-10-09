Şivan Perwer TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Şivan Perwer Türkiye'ye tepki gösterdi. Perwer, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

TSK, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Türk askerine destek mesajları yağarken, bazı isimler ise operasyona tepki gösterdi. Bunlardan birisi de açılım sürecinden öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer oldu.

"Kürdistan'ı size bırakmayacağız"

Sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.