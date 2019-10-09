Suriye Milli Ordusu: YPG’yi demir yumrukla vuracağız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyona katılan Suriye Milli Ordusu açıklama yaptı.

Barış Pınarı Harekatı’na Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte katılan Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan açıklamada “YPG savaş dışında bir seçenek bırakmadı. Onları demir yumrukla vuracağız. Cehennemlerinin ateşini onlara tattıracağız” dedi. Açıklamada sivillere zarar verilmemesi ve silah bırakan birliklere ateş açılmaması çağrısı da yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır."