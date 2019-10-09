İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan operasyon mesajı! Zulmü bitirmeye kararlıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi. Soylu ''altında kimin imzası olursa olsun, terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız'' dedi.

Dünyanın beklediği Suriye operasyonu başladı. TSK ÖSO'yla birlikte YPG'nin üslerini ve silah mevzilerini vurmaya başladı. Suriye'de savaş uçaklarımız önceden belirlediği hedeflere bomba yadırdı.

Operasyon başlar başlamaz siayasilerden de destek mesajları geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı ''terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız'' mesajı verdi. İşte Soylu'nun twiti: