HDP'den harekatla ilgili ilk açıklama Operasyon hazımsızlığı işgal dediler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı askeri harekatla ilgili HDP'den ilk açıklama geldi. Operasyonu hazmedemeyen HDP "işgal" olarak nitelendirdi.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna otorite boşluğundan faydalanıp kendine alan açan terör örgütü YPG'ye karşı TSK büyük bir harekat başlattı.

Bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı." ifadeleri kullanıldı.

İşte o skandal ifadeler;