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Türkiye'nin Fırat'ın doğusu operasyonuna ABD'den küstah tepki

Trump'ı "Kürt müttefiklerini terk etmekle suçlayan" Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye için "Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyor" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, şu açıklamayı yaptı:

"Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyor"

Eğer haberler doğruysa ve Türkiye Suriye'ye girdiyse cehenneme giden yolun taşları döşenmektedir.

Kürt müttefiklerimiz için dua edin, onlar Trump hükümeti tarafından umarsızca terk edildiler.

"Erdoğan'a ağır bedel ödenmesi için..."

Bu adım IŞİD'in tekrar ortaya çıkacağının garantisidir. Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim. Başkanı hâlâ zaman varken yol değiştirmeye ve işleyen bir güvenli bölge sistemine dönmeye çağırıyorum.

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