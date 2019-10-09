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Kürt anne harekata katılan askerimize böyle seslendi: Onları ezin

Sınır hattında boşaltılan bir köyde Kürt annenin askerimizle olan diyaloğu boğazları düğümledi. Kürt annenin askere sarılarak 'Onları ezin' dediği anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Sınır hattında boşaltılan bir köyde Kürt annenin askerimizle olan diyaloğu boğazları düğümledi. Kürt annenin askere sarılarak 'Onları ezin' dediği anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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