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İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.

Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da harekatla ilgili açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini açıkladı.

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