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5 ilçede eğitime 2 gün ara verildi

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın üç ilçede tüm okullarda bir ilçede ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün süreyle ara verildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi. 

Mardin'de 1 ilçede okullar tatil edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu kapsamda Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, harekat dolayısıyla Nusaybin ilçesinde Kızıltepe, Şenyurt ve Akdoğan mahallerinde bulunan tüm okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

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