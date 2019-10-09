HABER /  SAĞLIK

İlaç şirketi memeleri büyüyen adama 8 milyar dolar tazminat ödeyecek

Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson, aldığı anti-psikotik ilaçların memelerini büyüttüğü ve ilacın üzerinde bu konuda bir uyarının yer almadığını söyleyerek dava açan bir kişiye 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

ABD'nin Philadelphia kentinde görülen davada jüri, şirketin iştiraki Janssen tarafından üretilen Risperdal adlı ilacı kullanan 26 yaşındaki Nicholas Murray'i haklı buldu. Kararın aynı gerekçeyle eyalette şirkete dava açan binlerce kişi için emsal oluşturabileceği belirtiliyor.

Murray'nin avukatları, Janssen'in Risperdal'ı pazarlarken 'kârı, hastaların sağlığından önde tuttuğunu' savundu.

Şirket temyize gidecek

Johnson & Johnson, 'muazzam derecede orantısız' dediği kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Amerikan ilaç devi vajina ameliyatlarında kullanılan ağlar (mesh) ve asbestli olduğu öne sürülen bebek pudraları nedeniyle de davalarla karşı karşıya.

Şirket Ağustos'ta da Oklahoma'da bağımlılık yapan ağrı kesicilerle kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle 572 milyon dolar ceza almıştı.

Risperdal davasında 2003'te otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulan Murray'nin bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra memelerinin büyüdüğü belirtildi. Risperdal, şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılıyor.

Şirket yetkilileri, kararın temyizde bozulacağından emin olduklarını, mahkemenin avukatların ilacın etiketiyle ilgili 'ana kanıtlarını' göstermesine izin vermediğini savundu.

2015'te Murray, şirketin ilacın riskleri konusunda kullanıcıları uyarmadığı gerekçesiyle 1,75 milyon dolar tazminata hak kazanmış, temyiz mahkemesi geçen yıl tazminat miktarını 680 bin dolara indirmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Terör örgütü yanlılarından Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu
YPG'ye operasyon başladı, HDP'de moraller bozuldu
YPG'liler Barış Pınarı Harekatı'na karşı eteklerini giydi
HDP'li vekil Meclis'te 'İşgal başladı' diye bağırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekata destek vermesin HDP ittifakını göçertti
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı Harekatı Sisi'yi rahatsız etti
5 ilçede eğitime 2 gün ara verildi
Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
TBMM'de 'Barış Pınarı Harekatı' konuşuldu
Türkiye'nin operasyonu meşru mu? BM Şartı'nın 51'nci maddesi
Görüntüler infial yaratmıştı! Kızına işkence yapan baba tutuklandı
Yorumlar