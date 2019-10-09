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Barış Pınarı Harekatı Sisi'yi rahatsız etti

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı Mısır'ı rahatsız etti. Mısır Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı.

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. 

Mısır, Türkiye'nin operasyonundan rahatsız olarak Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı. Mısır Dışişleri'nin açıklamasında harekat, 'kardeş bir Arap devletinin egemenliğine karşı kabul edilemez bir saldırı' olarak nitelendi.

Mısır’ın, Suriye’nin üyeliğini iç savaşın başlarında askıya alan Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırması da dikkat çekti. 

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