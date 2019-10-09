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Macaristan Türkiye'yi hedef alan bildiriyi imzalamadı

Avrupa Birliği'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı öncesinde Türkiye’yi uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edildi.

28 üyeli Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin sınır ötesine düzenleyeceği operasyon hakkında uyarı metni yayınlamaya hazırlandığı fakat Macaristan'ın bu ortak metne imza atmadığı ve veto ettiği ortaya çıktı.

Macaristan veto etti
Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve Çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan’ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.

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