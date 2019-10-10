Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında! Karalama çalışmaları başladı

Türkiye, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik büyük bir operasyonun adımını attı. Türkiye'yi engelleyemeyen İngiliz ise karalama çalışmalarına başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda hava operasyonlarının ardından kara operasyonları başladı gece boyunca teröristlere ağır darbeler vuruldu. Dünyanın birçok ülkesi harekatımıza karşı. Bu ülkelerden biri de İngiltere.

Suriye'de kendi menfaatlerinin dışında gelişmeler yaşanmasını kaldıramayan İngilizler, medyasıyla Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çalışmasına başladı. Guardian yazarı Simon Tisdall, harekatı "Erdoğan'ın en büyük kumarı" olarak tanımladı.

Türkiye'ye ekonomik tehdit

Ortada bilinmezliklerin olduğunu yazan Tisdall, harekat nedeniyle Türkiye ekonomisinin ağır sonuçlar ödeyebileceğini söyledi. İngiliz yazar, "Operasyonun insani sonuçları ağır olursa, Erdoğan biliyor ki uluslararası suçlamalara - ve muhtemel ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarına - maruz kalacak." ifadelerini de yazısına ekledi. Times gazetesinin Ortadoğu muhabiri Richard Spencer da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir analiz kaleme aldı.

1974'ten sonra en büyük ve riskli operasyon

Analizde, "Bu ölçekte bir operasyon, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs işgalinden bu yana yaptığı en büyük ve riskli operasyon olabilir. Kıbrıs işgali onyıllardır çözülemeyen bir çatışma doğurdu ve Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerini çürüttü." ifadeleri yer aldı.

Siyasi kazanımlar gölgede kalabilir

Financial Times ise, harekata ilişkin "Operasyonun geçen yılki kur krizinden sonra hâlâ toparlanmaya çalışan ekonomi üzerinde etkili olması halinde, bu kısa vadeli siyasi kazanımlar gölgede kalabilir" ifadelerini okuyucularına duyurdu.