HABER /  DÜNYA

Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında! Karalama çalışmaları başladı

Türkiye, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik büyük bir operasyonun adımını attı. Türkiye'yi engelleyemeyen İngiliz ise karalama çalışmalarına başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda hava operasyonlarının ardından kara operasyonları başladı gece boyunca teröristlere ağır darbeler vuruldu. Dünyanın birçok ülkesi harekatımıza karşı. Bu ülkelerden biri de İngiltere.

Suriye'de kendi menfaatlerinin dışında gelişmeler yaşanmasını kaldıramayan İngilizler, medyasıyla Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çalışmasına başladı. Guardian yazarı Simon Tisdall, harekatı "Erdoğan'ın en büyük kumarı" olarak tanımladı.

Türkiye'ye ekonomik tehdit

Ortada bilinmezliklerin olduğunu yazan Tisdall, harekat nedeniyle Türkiye ekonomisinin ağır sonuçlar ödeyebileceğini söyledi. İngiliz yazar, "Operasyonun insani sonuçları ağır olursa, Erdoğan biliyor ki uluslararası suçlamalara - ve muhtemel ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarına - maruz kalacak." ifadelerini de yazısına ekledi. Times gazetesinin Ortadoğu muhabiri Richard Spencer da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir analiz kaleme aldı.

1974'ten sonra en büyük ve riskli operasyon

Analizde, "Bu ölçekte bir operasyon, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs işgalinden bu yana yaptığı en büyük ve riskli operasyon olabilir. Kıbrıs işgali onyıllardır çözülemeyen bir çatışma doğurdu ve Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerini çürüttü." ifadeleri yer aldı.

Siyasi kazanımlar gölgede kalabilir

Financial Times ise, harekata ilişkin "Operasyonun geçen yılki kur krizinden sonra hâlâ toparlanmaya çalışan ekonomi üzerinde etkili olması halinde, bu kısa vadeli siyasi kazanımlar gölgede kalabilir" ifadelerini okuyucularına duyurdu.

İlgili Haberler
BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi Türk askeri Suriye operasyonunu başlattı işte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılacak silahlar Suriye’den Türkiye'nin harekatı hakkında küstah açıklama! Terör örgütlerine skandal çağrı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye sınırındaki askeri hareketlilik böyle görüntülendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama endişeliyim
Harekatla birlikte yükselişe geçti! Dolar/TL zirveye oturdu
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk sözler
ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine "saatli bomba" benzetmesi
Fatih Terim'in sabrı taştı revizyona gidiyor! 3 genç isme şans verecek
İngiliz devi Vedat Muriç için geliyor! İşte Fener'in isteyeceği çılgın rakam
ÖNCEKİ HABERLER
10 Ekim evde bakım parası yatan iller 6 yeni il hangisi?
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'ye Moses ve Rodrigues'ten kötü haber
Dorukhan Toköz: İki hafta sonra değnekleri atıyorum
Galatasaray Doğa Sigorta'dan farklı galibiyet
Zeynep Korel Bergüzar Korel iddiası olay oldu bebek detayı patladı!
Yorumlar 2 yorum