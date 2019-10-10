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Dorukhan Toköz: İki hafta sonra değnekleri atıyorum

Beşiktaş - Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, "Kıkırdağımda onarım yapıldı, artık taburcu olacağım. Tedavime evimde devam edeceğim, iki hafta sonra da koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım" dedi.

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçta dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Dorukhan Toköz, başarılı bir ameliyat geçirdi, moral olarak da kendisini toparlamaya başladı.

''İki hafta sonra da koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım" 
Sabah'a konuşan Beşiktaşlı futbolcu, "Kıkırdağımda onarım yapıldı, artık taburcu olacağım. Tedavime evimde devam edeceğim, iki hafta sonra da koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

"Bu desteği görmek insanı mutlu ediyor''
Türkiye'nin her yerinden arayan, soran ve ziyaretine gelen insanlar olduğunu dile getiren Dorukhan, "Bu desteği görmek insanı mutlu ediyor. Milli Takım arkadaşlarımı burada kalabalık bir şekilde görünce ister istemez duygulandım. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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