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Fatih Terim'in sabrı taştı revizyona gidiyor! 3 genç isme şans verecek

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona giderek önümüzdeki maçlarda 3 genç oyuncuyu sahaya sürecek.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan Cimbom, milli araya 10. sırada girdi. 

Oyuncularını eleştirmişti
Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi. Etkisiz bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti. 

Selçuk İnan kupada oynayacak
Deneyimli teknik adam milli arada takımda radikal değişikliklere gitmeyi düşünüyor. Önümüzdeki süreçte Selçuk İnan'ı ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kullanmayı düşünmeyen Terim, tecrübeli futbolcuya kupa maçlarında görev verecek.

3 genç isme görev verecek
Galatasaray'da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi. Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim'in gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.

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