Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Öznur Kablo oldu

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaştığı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını 86-62 yendi.

İlki 1993’te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda lig ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonları Kayseri'de karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz yıl hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi, hem de Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, 27’nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda statü gereği son play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile mücadele etti.

Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 86-62 kazandı. Karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlendi. Törene katılan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya kupalarını verdi.