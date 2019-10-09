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YPG'ye operasyon başladı, HDP'de moraller bozuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerine karşı askeri operasyon başlattı. Terör örgütü YPG'ye yönelik operasyon, örgütün siyasi kanadında moralleri sıfıra indirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin üzerine kara bulutlar gibi çökerken HDP'ninde moralini sıfıra indirdi.

YPG vuruldu HDP üzüldü

Havadan yapılan bombardımanlarla teröristlere büyük darbeler vuruldu. YPG'li teröristlerin bir bir etkisiz hale getiriliyor olması, örgütün siyasi kanadı HDP'de moralleri bozdu. Meclis'te açıklama yapan HDP'li milletvekillerinin üzüntüsü yüzlerinden okundu.

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