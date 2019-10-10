Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşarak, "Bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirttik. ABD operasyonu onaylamıyor." dedi.

Türkiye saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı. Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" dedi. Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında ''ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarıldı.