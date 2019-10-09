Hadi Özışık'tan 'Esed ile görüşülsün' isteğine sert tepki

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan, Barış Pınarı Harekatı'na dair son gelişmeler ele alındı.

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Neden?' programında bu hafta Türkiye'nin

Suriye'de başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşler paylaşıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da konuk olarak katıldığı programda Türkiye'nin başlatmış olduğu harekatın ne gibi sonuçlara neden olacağı ve dünyadaki yansımalarına dair bilgiler verildi.

Tutuklu DEAŞ'lı sayısını verdi

Resmi kaynaklardan aldığı bilgiyi izleyenlere aktaran Hadi Özışık tutuklu DEAŞ'lıların sayısının 2 bin civarında olduğunu belirtti. Programda ayrıca

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şam yönetimiyle görüşülmesi gerektiğine yönelik ifadeleri de konuşuldu.

2 milyona insanı katleden bir kişiyle Türkiye ne görüşecek?

Hadi Özışık bu konuda Kılıçdaroğlu'na katılmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; 'Kılıçdaroğlu'nun ifadesini yanlış buluyorum. 10 milyon insanı yerinden yurdundan eden bir Esed var. Yaklaşık 2 milyona yakın insanı katleden bir kişiyle Türkiye ne görüşecek?. Türkiye şu an gereken operasyonu yapıyor. Esed zaten görüşülecek birisi olsaydı operasyonun

ilk dakikalarından itibaren buradaki teröristlere çağrıda bulunmazdı.'