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CANLI YAYIN- Suriye harekatı başladı dünyanın gözü bu operasyonda operasyonu canlı yayında izlemek için tıklayın Haberin devamı. Türk jetleri bombardımana başladı! YPG mevzilerinden dumanlar yükseliyor İşte ilk görüntüler Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı.
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Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu

Dünyanın beklediği Türkiye'nin Suriye operasyonu resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi Twitter'dan son dakika olarak duyurdu. Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu. Dünyanın gözü Suriye'ye çevrildi. Sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SURİYE 'de son dakika sıcak gelişmeler yaşıyor. Türkiye Fırat'ın Doğusu'na Barış Pınarı harekatını resmen başlattı. Türk silahlı kuvvetleri ÖSO'yla birlikte büyük bir operasyon düzenliyor. TSK ABD askerlerinin çekildiği bölgeye girdi.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu

Sınır hattında ilk olarak 120, sonrasında 450 kilometrelik bölgenin teröristlerden temizleneceği Barış Pınarı, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu unvanını taşıyor.

Reuters: obüsler de vuruyor

Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG/PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başladı.

Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu. Bombardımandan sonra sınırın öteki tarafında dumanların yükseldiği görüldü.

SDG ABD'den uçuşa yasak bölge istedi

Reuters, Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD'den Türkiye'nin saldırılarını durdurmak için Suriye'nin kuzeydoğusunda 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesini istediğini belirtti.

TSK'nın Fırat'ın Doğusuna harekatını hedefleri 

YPG/PKK'nın Türkiye'nin sınır illeriyle temasını kesecek, elindeki silahların türü ve menzili nedeniyle potansiyel tehdidini ortadan kaldıracak. Harekat, 3 milyon kadar Suriyeli için güvenli bölge oluşturulmasına imkan sağlayarak, sığınmacıların geri dönüşünün önünü açacak. Suriye'nin üçte birini işgal eden örgütün, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğüne arz ettiği tehlike de bertaraf edilmiş olacak.

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