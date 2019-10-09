Ömer Çelik'ten HDP'nin iddiasına jet cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin Türkiye'nin sivillerin bulunduğu bir mahalleyi hedef aldığı yönündeki iddiaya cevap verdi. Çelik, HDP'nin vurulduğunu iddia ettiği bölgenin Türkiye'nin operasyon bölgesi olmadığını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin Türkiye'nin sivillerin bulunduğu bir mahalleyi hedef aldığı yönündeki iddiaya cevap verdi. Çelik, HDP'nin vurulduğunu iddia ettiği bölgenin Türkiye'nin operasyon bölgesi olmadığını açıkladı.

Çelik, twitter'dan yaptığı açıklamada HDP'nin PKK/YPG'nin kara propagandasının eş zamanlı olarak HDP tarafından yürütüldüğünü söyleyerek sivillerin hedef alındığı saldırının yine PKK/YPG güçleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İşte Çelik'in o açıklamaları;

"HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor. Bu mahalle Türkiye’nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır.

Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye’nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye’nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

PKK/YPG/PYD’nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK’nın sicilidir."