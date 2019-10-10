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Pınar Karşıyaka gruplara kalmayı başardı

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası Eleme Turu'nun rövanş maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i 78-58 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyoduna etkili başlayan İzmir ekibi, James Metecan Birsen ve M'Baye'nin sayılarıyla 3. dakikaya 4-0 önde girdi.

Özellikle M'Baye'nin etkili oyunu ve sayılarıyla farkı açmayı başaran Pınar Karşıyaka ilk çeyreği 23-10 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi, Kennedy ve Morgan'ın etkili oyunuyla soyunma odasına 42- 24 önde giren taraf oldu. Üçüncü çeyrekte Tyus ve Cuthbertson'un oyuna ağırlığını koymasıyla farklı kapatmaya çalışan Boras Basket, buna rağmen ev sahibi ekibin savunmadaki başarısı sayesinde bu bölümü de 55-46 geride tamamladı.

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, karşılaşmanın 4. çeyreğinde etkili oyunu ve taraftarının desteğiyle maçı 78-58 kazandı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta da rakibini 77-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. İzmir temsilcisi, E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla mücadele edecek.

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