İngiliz devi Vedat Muriç için geliyor! İşte Fener'in isteyeceği çılgın rakam

İngiliz medyası, Vedat Muriç’i yakından takip eden Tottenham’ın Fenerbahçe’ye Ocak ayında teklifte bulunacağını yazdı..

Performansıyla birçok dev kulübün takibine giren Vedat Muric için ilk somut adım atılmak üzere. Vedat'ı Fenerbahçe'nin tüm maçlarında izleten Tottenham, golcü ismi milli maçlarda da markaja alacak. İngiliz ekibi ara transfer döneminde Vedat Muric'i kadrosuna katmak istiyor.

Teklifin cazip olması şart

Ocak ayında Tottenham'ın Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını söyleyen Sport Witness, rakamdan ise bahsetmedi. Fenerbahçe'nin Vedat'ı satması için de teklifin çok cazip olması gerekiyor.

25 milyon euro

Fenerbahçe Yönetimi'nin Çaykur Rizespor'dan sezon başı transfer edilen Vedat için astronomik bir ücret isteyeceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in isteyeceği rakam 25 milyon Euro.

2023'e kadar sözleşmesi var

Vedat Muriç'in Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki forvet sezon başında Rize'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.