HABER /  POLİTİKA

Mustafa Şentop: Türkiye’nin güvenliği NATO’nun güvenliğidir

Anadolu Ajansı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Tercihimiz müzakereler yoluyla halledilmesiydi ama netice alamayınca bunu Türkiye askeri harekatla yapacak güce sahip” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Barış PınarıHarekatı'na dair açıklamalarda bulundu.

''Tercihimiz müzakereler yoluyla halledilmesiydi ama...''
Şentop, “Terör koridorunu ortadan kaldırmak ve orayı güvenli bölge haline getirmek. Türkiye çok uzun zamandır orada terörle mücadele ediyor. Burada hiçbir ülkenin Türkiye’ye söyleyeceği bir şey yok. Bütün yollar denendi netice alınamayınca Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Tercihimiz müzakereler yoluyla halledilmesiydi ama netice alamayınca bunu Türkiye askeri harekatla yapacak güce sahip” dedi.

''Türkiye’nin güvenliği NATO’nun güvenliğidir”
NATO ve diğer ülkelerden gelen açıklamaları da değerlendiren Şentop, “NATO adına açıklama yapan genel sekreterin açıklaması doğru bir açıklamaydı. Türkiye NATO üyesi müttefiklerini yanında görmek isterdi. Türkiye NATO’nun en sadık üyesidir. Türkiye’nin güvenliği NATO’nun güvenliğidir” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor! İşte kara harekatından ilk görüntü
Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu
Erdoğan'dan Barış Pınarı operasyonu açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan PKK açıklaması
Ömer Çelik'ten HDP'nin iddiasına jet cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Babel: Galatasaray Beşiktaş'tan daha büyük
Almanya başladı Arjantin noktayı koydu
Spor camiasından "Barış Pınarı Harekatı"na destek
Beyoğlu'nda tek katlı metruk bina çöktü
Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem
Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden Endonezya Çıkarması!
Yorumlar