Almanya başladı Arjantin noktayı koydu

Hazırlık maçında Almanya, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve Arjantin ile 2-2 berabere kaldı.

2014 Dünya Kupası'nda final oynayan iki takım Almanya ile Arjantin, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Almanya'da oynanan mücadeleye Signal Iduna Park ev sahipliği yaptı.

Ev sahibi Almanya maça hızlı başladı. Henüz 15. dakikada yıldız oyuncusu Serge Gnabry ile 1-0 öne geçen Panzerler, 22. dakikada bu kez Kai Havertz ile golü buldu ve maç 2-0'a geldi.

İlk yarısı 2-0'lık Almanya üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ikinci yarısında ise rüzgar tersine döndü. 66. dakikada Lucas Alario'nun golüyle farkı bire indiren Tangocular, 85. dakikada Lucas Ocampos ile ikinci golü buldu ve skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Almanya, 2-0 öne geçtiği mücadelede Arjantin ile 2-2 berabere kaldı. Almanya adına Emre Can 90 dakika sahada kalırken Suat Serdar 72. dakikada Serge Gnabry'nin yerine oyuna dahil oldu. İlkay Gündoğan ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.