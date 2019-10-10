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Babel: Galatasaray Beşiktaş'tan daha büyük

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sarı - kırmızılı kulübün Beşiktaş'tan daha büyük olduğunu ifade etti.

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Ryan Babel, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Voetbal International'a konuşan Babel, Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getirirken zorlu bir süreçten geçtiklerini de sözlerine ekledi. Hollandalı futbolcu, sezona iyi başlamadıklarını ancak bu durumu aşacaklarını söyledi.

''Olmamız gereken yerde değiliz''
Babel şu ifadeleri kullandı; ‘’Galatasaray’da mutluyum. Şu ana kadar birçok maça çıktım. Takımdan birçok oyuncu ayrıldı ve bir o kadar yeni isim takıma katıldı. Adaptasyon süreci zaman alıyor. Ancak aynı zamanda iyi performans göstermemiz ve puanlar almamız bekleniyor. Şu an işler istediğimiz gibi gitmiyor. Muhteşem oyuncularla kurulu harika bir takımımız var. Şu anda olmamız gereken yerde değiliz.

Takımın durumu hızlıca tartışmalara yol açtı fakat ben kişisel olarak bunlardan çabucak etkilenmem. Eğer tatmin edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden muhteşem olacak. Endişeli değilim, büyük bir kaliteye ve opsiyonlara sahibiz. Doğru oyuncuların doğru pozisyonlara yerleşmesi gerekiyor. Bu bazen çok büyük bir fark yaratabilir. Farklı pozisyonlarda oynayabilen birçok oyuncuya sahibiz ve kesinlikle yüzeye çıkacağız.

''Galatasaray, Beşiktaş'tan daha büyük bir kulüp''
Beşiktaş ve Galatasaray iki büyük kulüp. Ancak başarılarını ele aldığımızda Galatasaray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebilirsiniz. Bunu fark etmişsinizdir. Ancak beklenti her iki takımda da çok yüksek. Üç maç kazanamadığınızda kriz çıkabiliyor. Bu iki kulüp için de geçerli. Bir süre maç kazanamadığınızda, bu durum oyuncular için zor olabiliyor.

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